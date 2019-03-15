Edirne'den Kısa Kısa

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında üniversitenin tüm yerleşkelerinde vatandaşlara 104 yıl önce cephede dağıtılan yiyeceklerin ikram edileceğini bildirdi.Rektör Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehit ve gazilerin anısını yaşatacaklarını belirtti.18 Mart günü vatandaşlara yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve tahin ikram edileceğini aktaran Tabakoğlu, "O gün yokluklar içerisinde yazılan bu destanı her yıl anmak, yeni kuşaklara anlatmak bizlerin boynunun borcu. Çanakkale Zaferi'nin duygusunu anlayarak, o zaferi getiren iman ve inancı bugün kalplerimizde yaşatabilirsek milletçe başaramayacağımız hiç bir şey yok. Geleceğimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimize de bu bilinci ve inancı aktarmak en önemli dileğimiz." ifadelerini kullandı."Şehitlerimize yüreğimizden ezgiler" konseri"Şehitlerimize yüreğimizden ezgiler" konseri düzenlenecek.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Türk Halk Müziği korosu tarafından 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek konser, 18 Mart Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlere ithaf edilecek.Şef Yaşar Özel yönetiminde gerçekleştirilecek olan konserde kahramanlık şarkıları ve türküleri seslendirilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, şehitleri saygı, minnetle ve şükranla andığını ifade ederek kahramanlık türkülerinin seslendirileceği konsere tüm Edirneler'i davet etti.14 Mart Tıp BayramıEdirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ni Dernek Başkanı Veysel Güner öncülüğünde ziyaret eden dernek üyeleri sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayarak karanfil verdi.ETSO'dan meslek kursuEdirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, 2 .el araç alım satımı ile iştigal edenlere yönelik mesleki yeterlilik kursu açılacağını bildirdi.Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kurs başvurusunun 20 Mart Çarşamba günü sona ereceğini belirtti.