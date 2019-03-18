Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
'de öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi. Trakya Üniversitesi
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Programı uygulama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri "Geri Dönüşüm
Defilesi" gerçekleştirdi.
Atık malzemelerden hazırlanan kıyafetleri giyen öğrencilerin defilesi ilgiyle izlendi.
Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri
Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Selimiye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Mithatpaşa İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okullarda incelemelerde bulunan Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Arpacı, derse de girerek öğrencilerle sohbet etti.
Velilere yönelik konferans
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Edirne Veli Akademileri Projesi kapsamında, velilere yönelik konferans verildi. Kırkpınar
Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen "Çocuğunuzun, Ailenizin ve Kendinizin Farkında mısınız?" adlı konferansta Uzman Psikolog Özkan Şenol
, katılımcılara sunum yaptı.
Velilere yönelik programların devam edeceği belirtildi.
Halkla İlişkiler, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel
Kaynak: AA