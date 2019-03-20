Edirne'den Kısa Kısa

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, sanayi sitesi yönetimini ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp, Edirne Küçük Sanayi Sitesi yönetimine iade-i ziyarette bulundu.Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özçakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Canalp, sanayi sitesi yönetimi ile bir süre görüştü.-Yeni açılan üç parka şehitlerin ismi verildiEdirne'de Şehit Jandarma Er Tacettin Akyüz, Şehit Piyade Onbaşı Özer Camcı, Şehit Polis Memuru Zikri Şahin çocuk parklarının açılışı yapıldı.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada, Şehit Jandarma Er Tacettin Akyüz, Şehit Piyade Onbaşı Özer Çamcı ve Şehit Polis Memuru Zikri Şahin'in isimlerinin verildiği üç çocuk parkının hayırlı olmasını diledi.Vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerin adlarını yaşattıklarını belirten Gürkan, "Eğer bir değerinizi geleceğe taşımak istiyorsanız yapmanız gerek tek şey bunu gençlerin ve çocukların akıllarına kazımaktır. Bunun için çocuk parklarına şehitlerimizin ismini veriyoruz." dedi.Açtıkları park ve tesislere şehitlerin isimlerini vermeye devam edeceklerini ifade eden Gürkan, "Yoksa başka türlü bu kavramları çocuklarımıza öğretmezsek, o milli ve manevi değerlerimizden koparırsak, bu milletin ortak paydası olan vatan, millet, bayrak, din, dil, şehit gibi kavramlardan uzaklaştırırsak yarın öbür gün bu vatanı koruyacak bir millet bulamayız. O gencecik çocuklarımız yarın öbür gün bizlerin yerine geçtiğinde, bu ülkeyi yönetme sırası onlara geldiğinde bilecekler ki bu topraklar şehitlerin sayesinde vatan olmuştur." şeklinde konuştu.Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de şehitlerin hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.Törene, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.Dünya Tüketici HaftasıEdirne'de Dünya Tüketici Haftası nedeniyle bilgilendirme standı kuruldu.Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Saraçlar Caddesinde düzenlenen etkinlikte, Dünya Tüketici Haftası nedeiyle vatandaşları bilgilendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirti.Edirne'de, 2018 yılında tüketiciler tarafından 2 bin 322 başvuru yapıldığını ifade eden Altın, bu başvuruların bin 992'sinin karar bağlandığını ve kararların yüzde 60'ının tüketici lehine sonuçlandığını aktardı.Hızlı ve doğru kararla vatandaşların mağduriyetlerini giderecek hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Altun, "Bugün Dünya Tüketici Haftası kapsamında, vatandaşlarımıza tüketici haklarına yönelik bilgiler veriyoruz. Birde kapsamlı bir broşür hazırladık. Vatandaşlarımız dağıttığımız bu broşürde tüketici haklarına yönelik tüm bilgiler yer alıyor. Tüketicilere hem bilgilendirme broşürü hemde bez torba dağıtıyoruz" dedi."Edirne'nin Kültür ve Turizm Potansiyeli" konferansıEdirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin dünyanın en çok turist çeken kentlerinden biri olduğunu söyledi.Hacıoğlu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Turizm topluluğu tarafından düzenlenen "Edirne'nin Kültür ve Turizm Potansiyeli" konulu konferansa katıldı.Hacıoğlu, TÜ Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti.Edirne'nin 8 bin 300 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Hacıoğlu, kentin bin 390 tescilli tarihi eseriyle de İtalya'nın Floransa kentinden sonra metrekareye göre en çok tarihi esere sahip ikinci şehir olduğunu belirtti.Edirne, barındırdığı özellikleriyle çok önemli bir şehir. Edirne'nin inanç, doğa, sağlık, spor, dinlenme, kültür turizminin her birinin yapılabileceği bir kent. Bu anlamda kente gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Edirne Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan bir kent. Bu izleri kentin herhangi bir yerinde görmek mümkün." şeklinde konuştu.