Edirne'den Kısa Kısa

Keşan
ilçesinde bir usta araçlardan söktüğü far kapaklarından kuşlara yuva yaptı.
Keşan Küçük Sanayi Sitesinde oto elektrik ustası olan Sercan Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle kuşların kuşların yuva yapmaya başladığını belirtti.
Kuşların bazen ağaçlardaki dağılan yuvalarını yeniden kurmakta zorlandığını savunan Atıcı,"Bende araçlardan çıkan eski far kapaklarını yuva haline getirdim. Harcadığımız emeğin karşılığını, yavru kuşların büyümesi ve doğadaki sesleri ile almış olacağız. İnsanların yuva kurmaları nasıl zorsa, hayvanlarınki daha da zordur. İnşallah kalıcı olan bu yuvalarda birçok kuş büyüyüp doğadaki yerini alacak." dedi.
EFOD'tan köylerde fotoğraf gösterimi Edirne
Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD), "EFOD Köylerde - EFOD Fabrikalarda" etkinlikleri kapsamında Büyükdöllük Köyünde "Mucize Karadeniz
" isimli fotoğraf gösterimi gerçekleştirdi.
Dernek üyesi fotoğraf sanatçıları Esra Alp, Gül Yılmaz, Hepşen Yetişken ve Munise Eren'in hazırladığı sunumda katılımcılara fotoğrafçılıkla ilgili bilgilerde verildi.
Yaklaşık 1 saat süren sunumu ilgiyle takip eden vatandaşlar, EFOD üyelerine teşekkür etti.
Diş eti hastalıklarının önemi ve tedavi yolları Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Periodontoloji Kliniği Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Diş hekimi Nurullah Düger, diş eti hastalıklarının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Düger, yaptığı yazılı açıklamada, halk dilinde diş eti hastalığı olarak bilinen periodontal hastalıkların bir dişi etkileyeceği gibi ağızda farklı bölgelerde birden fazla dişi de etkileyebildiğini belirtti.
Diş eti hastalıklarının tedavi edilmedikleri takdirde diş kaybı ile sonuçlanabilen bir durumun yaşandığını aktaran Düger, şunları kaydetti:
"Diş eti hastalıklarının pek çok nedeni olmakla birlikte esas neden dişler yüzeyinde biriken plaktır. Bu yüzden kişilerin dişler üzerinde biriken plağı günlük temizlemeleri, düzenli diş hekimi kontrolü yaptırmaları, diş eti sağlığının devamlılığı açısından büyük bir öneme sahiptir.
Diş eti hastalıkları toplumda yaklaşık yüzde 80 oranında görülmektedir ve tüm dünyada en sık görülen hastalıklar listesinde ön sıralarda yer almaktadır. Sadece diş eti ile sınırlı periodontal hastalık gingivitis, dişi çevreleyen kemiğinde enfeksiyondan etkilenmesiyle periodontitis dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkar. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda da periodontal sağlığın diyabet, kalp hastalığı, obezite gibi birçok hastalığı olumsuz yönde etkilediğine hatta hamilelerde erken ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğumlarına bile sebep olabileceğine dair kanıtlar ileri sürülmüştür."
Karadeniz, Keşan, Edirne, Güncel
Kaynak: AA