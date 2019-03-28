Edirne'den Kısa Kısa

Kaynak: AA

TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi İstanbul Avrupa Yakası Bölge Finali'nde, Edirne'den dört okul altı projeyle bölge birincisi olarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, Edirneli öğrencilerin bölge finalinde önemli başarılar elde ettiğini belirtti.Bölge finalinde başarı elde eden öğrencilerin Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandığını belirten Arpacı, şunları kaydetti:"Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde yarışmalar düzenlenmekte. İstanbul'da düzenlenen bölge finallerinde ilimizden 4 okulumuz 6 proje ile bölge birincisi olarak ilimizi Türkiye Finallerinde temsil etmeye hak kazandılar. Aynı yarışmada 2 projemiz bölge ikincisi olduTüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğrencilerimizin ailelerini bu gurur ve mutluluk verici başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Birinci olan öğrencilerimize 3 Mayıs 2019 tarihinde Elazığ ilinde düzenlenecek olan Türkiye finallerinde başarılar diliyorum."BİÇED'den Vali Canalp'e ziyaretBiyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED) üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.BİÇED Başkanı Özmen Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Vali Canalp'e dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini belirtti.Yeltekin, BİÇED olarak amaçlarının Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin, doğasının, yaşam alanlarının tanıtılması, korunmasına katkı sağlayarak, toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak olduğunu dile getirdi.Vali Canalp de dernek üyelerine çalışmalarında başarı diledi