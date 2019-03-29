Edirne'den Kısa Kısa

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Enez Belediyesi ve Hak İş, Hizmet İş Sendikası Edirne İl Başkanlığı'nca toplu iş sözleşmesi imzalandı.Enez Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törene, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, Enez Belediyesi Enez Turizm Şirket Müdürü Hacı Susam, İşletme Müdürü Rahut Küçük, Hak İş, Hizmet İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet ve belediye personeli katıldı.Bostancı, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "İşçilerin sosyal ve sendikal haklarında önemli oranda artış sağlandı. Sözleşmeyle 91 belediye personeli sendikal haklardan yararlanacak." dedi.-"Gönül Elçileri Çocuk Akademisi" projesiTrakya Üniversitesi'nin (TÜ) "Gönül Elçileri Çocuk Akademisi" projesi kapsamında, Fevzipaşa İlkokulu öğrencileri ile etkinlikler gerçekleştirildi.TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun önderliğinde hayata geçirildi.Üniversitenin akademik ve sosyal imkanlarından Edirne'nin ilköğretim okullarındaki çocukların faydalanması amacıyla başlatılan atölye çalışmaları kapsamasında, Fevzipaşa İlkokulu'nda, 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören 22 öğrenci ağırlandı.Minik öğrenciler Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Selimiye Camisi ve Millet Kıraathanesi'ni gezerek çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.