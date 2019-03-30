Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Ziraat Odası tarafından hazırlanan ve Interreg-IPA CBC Bulgaristan- Türkiye
Programı kapsamında desteklenen "Geleceği Kurtarmak için Doğayı Kurtarın" Projesi 250 bin avro hibe almaya hak kazandı.
Zirai atıkların geri dönüşümünü sağlayacak proje kapsamında Meriç Kaymakamlığında toplantı düzenlendi.
Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, proje sayesinde zirai atıkların geri dönüşüme kazandırılarak çevre kirliliğinin önüne geçileceğini belirtti.
Çevre dostu projeyle 250 bin avroluk hibe almaya hak kazanıldığını aktaran Güngör, "Bu proje kapsamında Meriç ilçemizde toprak analizi, kirliliğin belirlenmesi, atıkların toplanması, kirletici kimyasalların temizlenmesi, tarlalarda kullanılan ve kontamine olan plastik malzemelerin temizlenerek geri dönüşümün sağlanması, atık geri dönüşümü ve toplanması için bir kültür oluşturulması ve stratejilerin hazırlanması, atık geri dönüşümünün pozitif olduğuna dair halkın bilinçlendirilmesi gibi faaliyetler hayata geçirilecektir. Bu sayede 90 bin dönüm çeltik arazimizde çevreye atılan zirai ilaç atıkları geri dönüşüm kapsamında üretime kazandırılmış olacak çevre kirliliği önlenecektir. Zirai atıklardan çevreye havaya ve suya yayılan kirlilik önlenecektir." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Güngör ve beraberindekiler daha sonra projenin uygulanacağı alanlarda incelemede bulundu.
ETSO heyeti Bulgaristan ziyareti yapacak Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerinin, Bulgaristan'da çeşitli ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.
ETSO'dan yapılan açıklamada, Bulgaristan Filibe Başkonsolosluğu, Pazarcık
ve Devin belediyeleri iş birliği ile 24-25 Nisan tarihlerinde Pazarcık ve Devin'de ziyaretler gerçekleştirileceği belirtildi.
Ziyaretlerde özel sektör temsilcileriyle görüşüleceği aktarılan açıklamada, "Pazarcık'ın, Bulgaristan'ın gelişmiş ekonomilerine sahip, Sofya
ve Filibe illerinin arasında bulunması bölgeye katkı sağlıyor. Karadeniz
'i Adriyatik Denizi
'ne bağlayan 8 nolu Pan- Avrupa
Ulaştırma Koridorunun ve Batı Avrupa'yı Asya
'ya bağlayan E-80 yolunun bir parçası olan Trakya
otobanının da geçtiği bölge lojistik açıdan stratejik bir yerdir. Burgaz Limanı'na 310 kilometre Türkiye sınırına 200 km kilometre, Sırbistan
sınırına 160 kilometre uzaklıktadır. Pazarcık bölgesinin ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi ve tarıma dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA