Edirne'den Kısa Kısa

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Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, öğrencilerle bir araya geldi.Lalapaşa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki etkinlikle öğrencilerle sohbet eden Çakır, mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı.Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çakır, öğrencilere başarıya ulaşmaları için çok çalışmayı ve bol kitap okumayı tavsiye etti.Çakır, etkinliğin ardından okulda açılan resim sergisini de gezdi.Kütüphane HaftasıTrakya Uluslararası Öğrenci Derneği, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenledi.Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap Kahve'de, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin kendi kategorilerinde yarıştığı bilgi yarışmasında başarılı olan öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye edildi.Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, kitap okuma alışkanlığını artırmak için bilgi yarışması düzenlediklerini söyledi.Öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiklerini ifade eden Çalışkan, "Kütüphane Haftası dolayısıyla ödüllü bilgi yarışması düzenledik. Gençlerimiz yarışmaya katılarak bilgilerini sınamış oldular. Yarışmanın bir diğer amacı da gençlerin okuma alışkanlığını artırmak ve bilginin değerini öne çıkarmak. Güzel bir katılım oldu." diye konuştu.