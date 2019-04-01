Edirne'den Kısa Kısa

Lalapaşa
Kaymakamı Furkan Çakır, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
İlçeye bağlı köylerde yaşayan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Kaymakam Çakır, ailelerle bir süre sohbet etti.
Çakır'a ziyaretlerinde Lalapaşa Jandarma
Komutanı Ender Kumru ve Lalapaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Arif Güç de eşlik etti.
"Onlar Bizim Dostlarımız" projesi Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından uygulanan "Onlar Bizim Dostlarımız" projesi kapsamında Süloğlu
İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kuş evleri Küküler Köyü Mesire Alanı'ndaki ağaçlara asıldı.
Öğrencilerin hayvan sevgisinin gelişmesi amacıyla gerçekleşen etkinliğe Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın, Süloğlu Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz
ve öğrenciler katıldı. İpsala
'daki köylerde devam eden yol çalışması
İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçeye bağlı köylerde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaymakam Aslantatar, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Aslantatar, ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.
Edirne, Lalapaşa, Güncel
Kaynak: AA