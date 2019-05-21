Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" programı kapsamında Türkiye'deki sayılı kispet ustasından biri olan Adem Kayın'dan yağlı güreş pehlivanlarının giysisi olan kispetin inceliklerini öğrendi.
Kursiyerlerle, Edirne Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan kispet atölyesinde bir araya gelen kispet ustası Kayın, yağlı güreşin en önemli unsurlarından olan kispeti tanıttı.
Geleneksel kispet yapımına Bigalı İrfan Şahin ustadan el alarak başladığını belirten Kayın, yok olmaya yüz tutmuş el yapımı kispet sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için çaba sarf ettiğini söyledi.
Kispetin 3 bölümden oluştuğunu anlatan Kayın, "Kispet kasnak, hazne ve paça bölümlerinden oluşur. Bir kispeti yaparken ilk önce pehlivanın ölçüsü alınır. Ondan sonra iki yaşını geçmemiş derisi hasar görmemiş danadan elde edilen deriyi işlemeye başlarız. Bölümler yapıldıktan sonra nakış işlemelerini gerçekleştiririz. Kispetin en önemli yeri ise birleştirme kısmıdır. Kispeti iyi oturtmamız gerekiyor ki güreş esnasında pehlivana bir sıkıntı çıkartmasın." şeklinde konuştu.
Programa katılan Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan da kursiyerleri, geleneksel el sanatları icra eden ustalarla buluşturduklarını dile getirdi.
Milletlerin gelenekleriyle geleceğe taşındığını ifade eden Kozan, şunları kaydetti:
"Yağlı güreşin merkezi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri. Kispet, yağlı güreş pehlivanları için çok önemli bir unsur. Bu unsurun özüne uygun yaşaması için geçmiş yıllarda Adem Kayın hocamızla birlikte başlattığımız çalışma bugün çok güzel bir yere geldi. Hocamız bu el sanatını öğrenip, ustalaştı ve şu anda bu işi Türkiye'de yapan birkaç kişiden biri."
Dünya Arı Günü
Keşan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Kırım, Dünya Arı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kırım, mesajında, doğanın korunması gerektiğini belirtti.
Su ve oksijenin doğadaki tüm varlıklar için gerekli olduğunu aktaran Kırım, "Dünya Arı Günü bütün insanlığa ve bütün dünya varlıklarına hayırlı olsun. Arıların ömürlerinin devam etmesini diliyoruz. Bilindiği gibi bal en büyük besin kaynağı. Dünyanın önde gelen bebek maması üreten firmalar ayçiçeği balı alıyor. Bebeğimize üretilecek mamanın ham maddesi ayçiçeği balı. Diğer ballar değil. Ne kadar önemli olduğunu bu şekilde de görebiliriz. Ayçiçeği deyince o sarı güzel çiçek ve onun üzerine konan arılar gözümüzün önüne geliyor." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA