Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezunu olduğu Edirne
Lisesi'nde "İlham Veren Sohbetler" etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, lisenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere meslek hayatı hakkında bilgiler verip, gelen soruları cevapladı.
Mezun olduğu lisede öğrencilerle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Tabakoğlu, Edirne Lisesi'nin köklü ve başarılı bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı.
Öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyen Tabakoğlu, planlı ve özgüvenli şekilde çalışmalarını tavsiye etti.
Programının sonunda Okul Müdürü
Mehmet Kıyıcı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye takdim etti.
-Gürkan İpsala
'da hemşehrileriyle buluştu
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen "İpsala'nın Değerleri" adlı söyleşi programına katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söyleşide Başkan Gürkan, İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkan Ali Koşan'ın sorularını yanıtlayarak tecrübelerini paylaştı.
Doğup büyüdüğü yerde İpsala olduğunu belirten Gürkan, ilçe için yapılabilecek projelerle ilgili fikirlerini de dile getirdi.
Söyleşi sonrasında İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, Başkan Recep Gürkan'a bir süre önce kaybettiği annesi Ümmüş Gürkan'ın kara kalem portresini hediye etti.
Öğrenciler sunum ve poster çalışması
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi son sınıf öğrencileri, bölüm öğretim elemanlarının katılımı ile bitirme çalışmalarını sunum ve poster olarak gerçekleştirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sunum ve poster çalışmalarına öğretim elemanlarının yaptığı değerlendirme sonunda birinciliği Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler
danışmanlığında Aykut Parlak "Bazı Vicia L. Türlerinin ITS Bölgesine Göre Filogenetik Analizi" konulu çalışması ile elde etti.
Etkinlikte, ikinciliği Doç. Dr. Celal Karaman
danışmanlığında Hüseyin Ovalı "Kırklareli Merkez
Çukurpınar Köyü Karınca Faunasının Araştırılması" çalışması ile, üçüncülüğü Prof. Dr. Belgin Elipek danışmanlığında Selin Çoban "Güllapoğlu Göletinde Sığ Göl Biyomanipulasyonu ve Resterasyonu, Peyzaj Simulasyonunun Uygulanabilirliği" çalışması ile kazandı.
İş yerleri denetlendi Edirne Belediyesi
, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Kontrol Şubesi ve Edirne Ticaret Sanayi Odası işbirliğindeki ekipler, kentte turistlerin yoğunlukla alışveriş yaptığı iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimler sonucunda barkod sistemine uymayan 300 adet 5 litre zeytinyağına el konularak, hijyene uymayan iş yerlerine tutanak tutuldu.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu
, Bostanpazarı ve Edirne Hali civarında yapılan denetime 6 ekibin katıldığını belirtti.
Esnafları eksikleri konusunda uyarıldığını belirten Tanrıkulu, "İstiyoruz ki Edirneli esnafımız kendileri için yapılan işlere destek versin ve doğru, hijyenik ve kaliteli gıdaya ulaşım konusunda bizlere destek versin. Her zaman şunu söylüyorum. Turizm altın yumurtlayan bir tavuktur. Lütfen tavuğu kesip içindeki altınları almaya çalışmayalım. Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım." ifadelerini kullandı.
Belediye meclis üyelerine yönelik eğitim CHP
Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, belediye meclis üyelerine yönelik parti içi eğitim çalışması düzenlendiğini bildirdi.
Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Parti Okulu'nca gerçekleşen eğitim çalışmasına CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı
'nın eğitmen olarak katıldığını belirtti.
Pekcanlı, Prof. Dr. Atıcı'nın katılımcılara, CHP'nin yerel yönetim vizyonu çerçevesinde mevzuatlara ve uygulamalara dair teknik bilgiler ve iletişim dersleri anlattığını kaydetti.
İpsala
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Kaynak: AA