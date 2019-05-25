Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi ikinci el eşya birimine eşya bağışladı.
Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, ikinci el eşya birimini ziyaret etti.
Aksal, burada yaptığı konuşmada, hem ihtiyaç sahiplerine hem de ihtiyaç fazlası olan vatandaşlara seslendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Herkesin evinde kullanmadığı ve bir gün kullanmayı planladığı eşyalar vardır. Sizin kullanmadığınız eşyalar başkalarının çok ihtiyaç duyduğu eşyalar olabilir. Ama burada önemli bir ayrım yapmalıyız. Eğer verilecek eşyayı kendimiz de çekinmeden giyebilecek durumdaysak bağışlayalım.
Burası evimizde kullanılmayacak eşyaları bırakabileceğimiz bir yer değil. Burası ihtiyacımızın kalmadığı ancak kullanılabilecek durumdaki eşyaları verebileceğimiz bir yer. İhtiyacı olan vatandaşlarımız da çekinmeden ücretsiz şekilde buradan ihtiyaçları oranında eşya alabilirler."
Aksal, konuşmasının ardından birime eşya bağışladı.
-AK Parti Edirne Başkanlığı iftar programı
AK Parti Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen iftarda partililer hep birlikte oruç açtı.
İftara, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları katıldı.
Başkan Arslan'a ziyaret
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı ziyaret etti.
Arslan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçede yapacağı çalışmalar ve belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi.
Aksal da başkan Arslan'a başarılar dileyerek, destek olacaklarını kaydetti.
Ziyarette, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yer aldı.
-Edirne'de modern bale dans gösterisi
Edirne'de, Varna Dance Theater grubunca modern bale dans gösterisi düzenlendi.
Varna Dance Theater grubu kentteki özel bir salonda "Duyurular" adlı gösterisini sanatseverlerin izlenimine sundu.
Grubun koordinatörü Silvia Hristova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern balenin bale kurallarını aşarak yenilikçi bir adım olduğunu söyledi.
Duyurular gösterisini daha önce Bulgaristan'ın Varna şehrinde sunduklarını anlatan Hristova, "Varna Dance Theater grubu 11 kişilik ekipten oluşuyor. Gösterilerimizde çocuklar da yer alıyor. Türkiye'de ilk kez Edirne'de izlenime sunduk. Güzel bir modern bale gösterisi oldu. İzlemeye gelenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.
Gösteriyi, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev ve Bulgaristan'dan gelen davetliler izledi.
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Kaynak: AA