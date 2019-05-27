Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne
İl Başkanı Ali Demirkıran, İstanbul
'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Demirkıran, mesajında, fethin yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fethin Türk tarihinin en önemli zaferi olduğunu belirten Demirkıran, şunları kaydetti:
"29 Mayıs 1453, Türk ve dünya tarihinin son derece önemli bir dönüm noktasıdır. Bin yıla yakın bir geçmişi olan ve fakat çürüyüp-dağılmış, bozulup-kokuşmuş, maddi ve manevi bir ahlaksızlığın batağında çırpınan Bizans İmparatorluğu bu tarihte bir daha dirilmemek üzere yok olmuştur. Bu bakımdan İstanbul'un fethi; sadece bir ilin, bir beldenin fethi değil; tarihe damgasını vuran, çağ değiştiren önemli bir olaydır. İstanbul'un fethinde sadece iki ordu değil, iki ayrı dünya çarpışmıştır.
İnsanlığın aradığı adalet, huzur ve saadet dünyasını kurmak için var gücümüzle çalışmaya mecburuz. Biz burada sadece geçmiş fetihleri kutlamıyor, aynı zamanda yeni fetihler için mücadele veriyoruz."
Kemirgenlere yönelik mücadele sürüyor Uzunköprü
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin halk sağlığına zarar veren kemirgenlere yönelik ilaçlama çalışması devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve halk sağlığının korunması için kemirgenlerle mücadelenin süreceği belirtildi.
Kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan kemirgen popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması için mücadele edildiği belirtilirken, kanalizasyonlar, eski kullanılmayan metruk evler ve arsalarda biyosidal ürün listesinde yer alan ürünler ile bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleri kullanılarak çevre ve halk sağlığının korunması amaçlandığı kaydedildi. Sendika
üyeleri iftarda buluştu
HAK-İş Konfederayonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanlığı tarafından iftar organizasyonu gerçekleştirildi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda gerçekleşen etkinlikte konuşan Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, sendika üyeleriyle geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirtti.
Sendika üyeleriyle iftar yemeğinde buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Promet, "Temsilci ve komitelerimizin yer aldığı programımızı Rabbim hayırlara vesile kılsın. Birliğimiz daim olsun. Konfederasyon olarak biz büyük bir aileyiz. Mübarek ramazan ayı münasebetiyle, üyelerimizin sahada yaşadığı sorunları tartışıp, çözüm aranması hedefiyle, tertip ettiğimiz iftar programımız son derece anlamlıdır. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kutlandı. Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Çok Sesli Korosu Mersin
'de şenliğe katıldı
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Musaoğlu yönetimindeki Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çok Sesli Korosu, 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
kapsamında gerçekleştirilen 20. Nevit Kodallı
Polifonik Korolar Şenliği'ne katıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 52 koro ve 1800 korist ile aynı sahneyi paylaşan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çok Sesli Korosu, konserde Metsa Telegramm, Bonse Aba, Amor Vittorioso, Zekiyem, Turnalar, For The Beauty Of The Earth adlı eserleri seslendirdi.
Konser sonunda Dr. Öğr. Üyesi Osman Musaoğlu'na plaket takdim edilirken, koroda yer alan öğrencilere katılım belgesi verildi.
Trakya Üniversitesi
, Saadet Partisi
, İstanbul
, Edirne
, Güncel
Kaynak: AA