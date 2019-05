Edirne'den kısa kısa

Kaynak: AA

İpsala ilçesinin Yenikarpuzlu Beldesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Korusu açıldı.Yeni karpuzlu Mustafa Gergin Ortaokulu'nun yanında oluşturulan korunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.Törene, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin isimleri olan tabela konulan koru, törene katılanlar tarafından kurdele kesilerek açıldı.Şehit ve gazi yakınları onuruna iftarİpsala Kaymakamlığınca şehit ve gazi aileleri onuruna iftar verildi.DSİ İpsala Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen şehit ve gazi yakınları birlikte oruç açtı.İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, şehit ve gazi ailelerinin milletin göz bebeği olduğunu belirterek, "Davetimize teşrif ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Devletimiz, siz değerli şehit ailelerinin her zaman yanındadır." dedi.Göç İdaresi Müdürlüğü'nce iftar verildiEdirne Göç İdaresi Müdürlüğü'nce iftar programı düzenlendi.İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ndeki programda, Edirne'nin uluslararası öğrenciler açısından Türkiye'de örnek bir il olduğunu söyledi.Edirne'deki misafir öğrencilere ve ailelere her zaman yardımcı olduklarını anlatan Aşılıoğlu, "Edirne'de tek bir vücut şeklinde yaşamaya devam ediyoruz. Gerek kendi kurumumuz gerek emniyetimiz, jandarmamız, üniversitemiz ve valiliğimiz elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir." dedi.İftara, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Vali Yardımcıları Yusuf Güler, Ali Uysal, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği yetkilileri, Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler katıldı.