Edirne'den kısa kısa

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II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin kuruluşunun 22. yıl dönümü nedeniyle müzede fotoğraf sergisi açıldı.Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, fotoğraf sanatçıları Turhan Ülgüdür'ün "Gözümden Yansıyanlar" ve Murat Öztürk'ün "Doğa, Tarih ve İnsan" adlarını verdikleri sergide 57 fotoğraf sanatseverler ile buluştu.Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Hakan Akıncı, müzenin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Açılışın ardından AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Dış İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile Müze Müdürü ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Akıncı sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.Uzunköprü'de sokak iftarıUzunköprü Belediyesi tarafından sokak iftarı düzenlendi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Caddesi, Adalet meydanı ve Telli Çeşme meydanında kurulan iftar sofrasına Uzunköprülü vatandaşlar ilgi gösterdi.İftar öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirterek, "Manevi değerlerimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi çoğaltarak arttırmak adına geleneksel iftar sofralarımızda hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam ediyoruz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde yaşamasını temenni ediyor, yoğun katılımla sofralarımızı onurlandıran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.AGD'nin Siyer-i Nebi yarışmasıAnadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ve başkanlık divanı üyeleri tarafından verildi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Edirne genelinde yapılan yarışmada Keşan Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu'ndan Kadir Şahin birinci, Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'ndan Gülnihal Yakar ikinci, Uzunköprü İmam Hatip Ortaokulu'ndan Feyza Nur İnce üçüncü oldu.AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, başarılı öğrencileri tebrik ederek, "Dereceye girenlere çeşitli hediyelerimiz oldu. Fakat bizce öğrencilerimiz için en güzel hediye, efendimizin örnek ahlakını ve hayatını öğrenmeleri olmuştur." ifadelerini kullandı.