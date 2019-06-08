Edirne'den kısa kısa

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
ve eşi Dr. Ayten Canalp merkeze bağlı ve ilçelerdeki bazı köyleri ziyaret etti.
Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, şehit polis memuru Fatih
Nair'in geçirdiği kaza sonucu kalça kırığı oluşan babası Ahmet Nair'e Kavaklı
köyündeki evlerinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Daha sonra Doyran
köyüne ziyarette bulunan Vali Canalp, köy kahvehanesinde köy sakinleriyle buluştu.
Ziyarette değerlendirilen talepler çerçevesinde, Doyran köyüne çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri temini, cami çevre düzenlemesi ve umumi tuvalet yapımı çalışmaları gerçekleştirilecek.
Vali Canalp, Elçili, Saçlımüsellim, Çakmak köylerini de ziyaret etti.
Tır şoförlerine su dağıtıldı Lalapaşa
Belediyesi itfaiye ekiplerince tır şoförlerine su dağıtıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Hamzabeyli
Sınır Kapısı'ndan Avrupa
'ya çıkış yapmak için sırada bekleyen tır şoförlerine içme suyu dağıttı.
Ekipler araçların su depolarına da su aktarımı yaptı. Uzunköprü
'de kene ilaçlama çalışması
Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kene ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin özellikle yaz aylarında artış gösteren kenelere karşı önlemlerini artırdığı belirtildi.
Vatandaşların kenelere karşı uyarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bulunduğumuz aylar kenelerin aktif olduğu dönemlere denk gelmesi nedeni ile kenelerin kırsal alanlarda bir noktadan başka yerlere kıyafet, araç ya da hayvanların üzerine tutunarak taşındığı unutulmamalı ve piknik ile kırsal alanlarında kene temasına karşı dikkatli olunmalıdır."
Kaynak: AA
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