Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti.
Aksal, Uzunköprü- Havsa
trafik kontrol noktasında görev yapan polislerle sohbet etti. Polislerin bayramını kutlayan Aksal, "Sevgili polislerimizin bayramını kutladık. Hayırlı yolculuklar, güvenli sürüşler olsun." dedi.
6 kişiyi boğulmaktan kurtardılar Keşan
Belediyesi cankurtaran ekiplerinin boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiyi kurtardığı bildirildi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu
, Erikli
sahilindeki kulelerde görev yapan cankurtaran ekiplerini inceledi.
Ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi alan Helvacıoğlu, vatandaşların can güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.
Yaz aylarında boğulma olaylarının artış gösterdiğini aktaran Helvacıoğlu, cankurtaran ekiplerinin boğulma tehlikesi yaşayan 6 kişinin hayatını kurtardığını kaydetti.
Keşan'da ot temizliği
Keşan Belediyesi ekipleri çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların "Alo 153" hattına ihbarı üzerine belediye ekipleri çevre düzenleme çalışması kapsamında ot temizliği yaptı.
Çalışmaları Belediye Meclis Üyeleri Şafak Uslu ve Müslim Çekiç yerinde takip etti.
Kaynak: AA
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