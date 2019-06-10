Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi
Şehit Ressam Hasan Rıza
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından "2018-2019 Öğretim Yılı Öğrenci Karma Sergisi" düzenledi.
Trakya Üniversitesi Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen sergide, öğrencilerin yaptığı hat, minyatür, katı kalem işi ve serbest desen tasarımlarından oluşan pek çok eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Öğretim Görevlileri Fatma Dağlı ve Orhan Dağlı öncülüğünde hazırlanan karma serginin açılışına Edirne
Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak
, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal
, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu
, yüksekokul öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.
TÜ'de çocuk edebiyatı konuşuldu
Trakya Üniversitesinde (TÜ) çocuk edebiyatı konulu konferans düzenlendi.
TÜ Edebiyat
Fakültesi Mütercim Tercümanlık bölümü, Çeviri Topluluğu iş birliği ile düzenlenen konferansa Doç. Dr. Necdet Neydim konuşmacı olarak katıldı.
Konferansa, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Seda Taş
, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Kaynak: AA
Hasan Rıza
, Edirne
, Trakya Bölgesi
, Güncel