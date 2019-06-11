Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi'nde yer alan konferans salonunun adı, üniversite senatosunca alınan kararla "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Konferans Salonu" olarak belirlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yakın zamanda hizmete giren fakültedeki konferans salonuna Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün adı verildi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adının, Üniversite'ye kazandırılan salonlardan birine verilmesinin anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, "19 Mayıs
1919 yıkıldı, yok oldu denilen bir milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeniden doğuşunu ve aydınlık bir geleceğe olan inancını simgeleyen tarihi bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin bir salona verilmesini güzel ve anlamlı buluyorum. Üniversitemiz ve kentimiz için hayırlı olması dileğiyle, bizlere bu kazanımları hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, gelmiş geçmiş bütün şehit ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay
Şeren de eğitim binasındaki salona Gazi Mustafa Kemal Atatürk adının verilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.
Açılışa, Rektör Tabakoğlu'nun yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.
Dr. Seda Taş
'tan iki yeni kitap
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seda Taş'ın editörlüğünü yaptığı "Çeviribilimde Araştırmalar" ve "Çeviri Üzerine Gözlemler" adlı kitaplar yayımlandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Seda Taş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek "Çeviribilimde Araştırmalar" ve "Çeviri Üzerine Gözlemler" adlı kitaplarının birer örneğini hediye etti.
Görüşmede, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Seda Taş'ı çalışmasından dolayı tebrik ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Edirne
'de bebek ölümleri
Edirne'de bebek ölüm hızının 2018 yılında binde 6,4 olduğu bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilerine göre, ölüm sayısı revize edilen 2017 yılı verisinde 426 bin 504 iken bu sayı yüzde 0,1 azalarak 2018 yılında 426 bin 106 oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkek bebek yüzde 45,4'ünü kız bebekler oluşturdu. Bebek
ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep
oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin
, binde 14,5 ile Şırnak
ve Kilis. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli
oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli
ve Çanakkale
, binde 6,4 ile Giresun
ve Edirne izledi.
Kaynak: AA
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