Edirne'den kısa kısa

Belarus
'un Grodno şehrinden gelen heyet Edirne
Valisi Ekrem Canalp
'i ziyaret etti.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi, Belarus Ankara
Büyükelçisi Andrei Savinchy ve Belarus İstanbul
Başkonsolosu Aleksei Shved, vali Canalp ile makamında görüştü.
Heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Canalp, bu ziyaret ve temasların iki şehrin ekonomik ilişkilerine ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
Başkan Gürkan'a ziyaret
Belarus'un Grodno şehrinden gelen heyet, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ı ziyaret etti. Edirne Belediyesi
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet ve Gürkan, Edirne ve Grodno kardeş şehir mutabakat anlaşması imzaladı.
Gürkan, antlaşmanın iki ülke ve iki kent arasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğini artıracağını belirterek, "Uluslararası kurallar gereği protokolümüz 3 dilde, Türkçe, İngilizce ve Rusça. Bu antlaşma ile her iki kent kardeş şehir olmak istediğini belirtmiştir. Bu işbirliği her iki ülkenin resmi makamlarında onaylandıktan sonra her iki belediye de bu dostluğu ve işbirliğini sürdürebilmek adına karşılıklı olarak gerekli adımları atacak ve bu işbirliği için her türlü çabayı gösterecektir." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi, Belarus Ankara Büyükelçisi Andrei Savinchy ve Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved yer aldı.
Edirne güreşçileri madalyayla döndü
Edirne Belediyesi Güreş Takımı'nın Tekirdağ
, Kırklareli
ve Çerkezköy
'de gerçekleştirilen güreşlerden madalya kazandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Kiraz
Festivali güreşlerinde, Minik-1 boyda Yunus Yaykın
birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kadirhan Karabıyıklılardan Teşvik-2 boyda üçüncülüğü göğüsledi. Tozkoparan
'da Caner Yaykın ikinci, Ayakboyunda Görkem Karabıyıklılardan birinci, Doğuş
Pınarbaşı ise üçüncü oldu. Mert Ertan Deste Küçük Boy'da üçüncü, Arda Bati da Teşvik 2 boyda birinci oldu.
Kırklareli Kavaklı
'da Koca Yusuf
Yağlı Güreşleri'ne de katılan Edirne Belediyesi Güreş Takımı'ndan Kadirhan Karabıyıklılardan Teşvik-2'de üçüncü, Caner Yaykın Tozkoparan boyda ikinci, Arda Bati da Teşvik 2 boyda ikinci oldu. Görkem Karabıyıklılardan ise Ayakboyun'da üçüncülüğü elde etti.
Kaynak: AA
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