Edirne'den kısa kısa

Kaynak: AA

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Kaymakam Ali Açıkgöz'ü makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Süloğlu Kaymakamlığı'na atanan Ali Açıkgöz, yeni görevine başladı.Belediye Başkanı Ormankıran ziyarette, Kaymakam Açıkgöz'e ilçe hakkında bilgi vererek, "İlçemiz her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. İlçemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunan sizden önceki kaymakamlarımızın emekleri olduğu gibi sizlerin de ilçemize önemli katkıları ve eserleri olacağına, güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.Kaymakam Açıkgöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Ormankıran'a teşekkür etti.Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele GünüEdirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Özbaş, mesajında, toplumun geleceğine yön verecek nesillerin yetiştirilmesinde herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. maddesine göre 18 yaşına kadar olan herkesin çocuk sayıldığını belirten Özbaş, şunları kaydetti:"Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukların eğitilme, giyinme, barınma, sağlık gibi birçok temel hakları vardır. Çocuklar çalıştırıldıkları zaman bu haklarından mahrum kalırlar. Bu nedenle çocuk işçiliği insan hakları sorunudur.Çocukların daha sağlıklı, daha eğitimli yetiştiği, çalışmak zorunda kalmadığı, çocukluklarını doyasıya yaşayabildikleri ortamları hazırlayabilmek için diğer kurumlarla işbirliği içinde mücadelemiz devam etmektedir.Çocuk işçiliğine sebep olan faktörlerin başında yoksulluk gelmektedir. Bu kapsamda ekonomik nedenlerden dolayı çocukların mağdur olmasının önlenmesi, eğitim hayatından kopmaması ve korumaya muhtaç çocuk statüsüne düşmemesi için İl müdürlüğümüzce ilimizde yaklaşık bin 400 çocuk için ailelerine, sosyo-ekonomik destek verilmekte, çocuklarımız sokaktan ve çalışmaktan uzak tutularak eğitim kurumlarına yönlendirilmekte, danışmanlık yapılmakta, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmektedir."