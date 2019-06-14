14.06.2019 09:46
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Edirne'den kısa kısa

Edirne

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, "Süt Sığırlarında Döl Verimi ve Suni Tohumlama Başarısını Etkileyen Faktörler" eğitimi düzenlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, "Süt Sığırlarında Döl Verimi ve Suni Tohumlama Başarısını Etkileyen Faktörler" eğitimi düzenlendi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Vali Dursun Ali Şahin Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yılı "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Ölüm Oranlarını Düşürme Yılı" olarak ilan ettiğini söyledi.
Bu kapsamda birçok çalışma başlatıldığını aktaran Bayazıt, "2019 yılında da devam eden bu çalışmalardan en önemlisi Buzağı Ölümlerinde en büyük etkenlerden biri olan E.coli enfeksiyonlarıyla mücadele edilmesidir. Söz konusu enfeksiyon yeni doğan buzağılarda yüksek ateş, ishal ve ani ölümlere neden olmaktadır. Bu enfeksiyondan korunmak amacıyla doğumuna 2 ay kalan gebe hayvanlara E.coli aşısı uygulanmaktadır. İlimizde bugüne kadar E.coli aşısı ile toplam 11 bin 281 gebe hayvan aşılanmıştır." diye konuştu.
Bayazıt, Edirne'de, hayvancılığın daha iyi bir duruma getirmek, hastalıklarla mücadele etmek ve buzağıların ölüm oranlarını en alt seviyeye getirmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından eğitime katılan uzmanlar sunum gerçekleştirdi.
"Hayat kurtarmak senin kanında var"
Uzunköprü ilçesinde, Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Uzunköprü Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Ziraat Bankası karşısındaki oluşturulan alana kurulan çadırda vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel ve Belediye Başkanı Özlem Becan da kan bağış çadırını ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA
Uzunköprü, Edirne, Güncel

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