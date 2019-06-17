Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü
Belediyesi, bitkisel atık yağların geri kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla ev ve işyerlerinden atık yağları toplamaya ve denetimlerine devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atık yağların evlerden ve işyerlerinden toplanması için lisanslı firma ile protokol imzalayan Uzunköprü Belediyesi, atık yağları düzenli olarak topluyor.
Çevreye ve sağlığa büyük zarar veren bitkisel atık yağlar, lavaboya döküldüğünde 1 litresi 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Denize, göle, akarsuya ulaşan bitkisel atık yağlar balıklar ve diğer canlılara zarar verirken atık yağlar kanal borularına yapışarak kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına yol açıyor.
İlçede ayda ortalama bin 500 litre bitkisel atık yağ toplanırken, atık yağların alınmasının isteyen vatandaşların 513 11 08 - 513 11 43 numaraların telefonlar aracılığıyla belediyeye başvurabilecekleri kaydedildi.
"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriTrakya Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu, Bulgaristan
'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adlı bir konser gerçekleştirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Dr. Öğretim Üyesi Musa Eren İşkodralı, meslektaş ve öğrencilerinin oluşturduğu Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Samsun
'a çıkışının 100. yıl kutlamaları çerçevesinde bir konser verdi.
Filibe Başkonsolosluğu Hüseyin Ergani
'nin himayelerinde gerçekleşen programda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Topluluğu'nun, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi.Türkiye
Kurgusal Duruşma YarışmasıEdirne
Barosu stajyer avukatları, Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Marmara
bölge elemelerine katıldı.
Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın bölge elemeleri 8 farklı kentte yapıldı.
Edirne Barosu'nun katılımıyla gerçekleşen Marmara bölgesi elemelerinde İstanbul Barosu
birinci, Kocaeli
Barosu ikinci, Tekirdağ
Barosu ise üçüncü oldu.
Trakya Üniversitesi'nden Karadağ
'da halk oyunları gösterisi
Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu Karadağ'da "Türk Halk Oyunları" gösterisi düzenledi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Rozaje ve Plav şehirlerinde Trakya Üniversitesinin destekleri ve Yunus Emre Enstitüsü ile Rozaje ve Plav Kültür Merkezleri işbirliğinde gerçekleşen gösteriler ilgiyle izlendi.
Gösterilere, Karadağlı üst düzey yetkililer ve Karadağlı vatandaşlar katıldı.