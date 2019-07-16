Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa
Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçe pazarını ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, pazar ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
İmrak, esnafa hayırlı işler dileyerek satışlar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Güngör'ün köy ziyareti
Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Olacak köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarı Ahmet Derebaşı'ndan bilgi aldı.
Köy sakinleriyle sohbet de eden Güngör, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Güngör'e ziyaretinde il genel meclis üyeleri İbrahim Dalkıran ve Zafer Sünter de eşlik etti.
30 kişiye ilk yardım eğitimi verildi Edirne
Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile yapılan protokol kapsamında haziran ayında 30 kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini bildirdi.
Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde eğitim veren İlk Yardım Eğitim Merkezi'yle gönüllü ilk yardımcılar yetiştirdiklerini belirtti.
Eğitimlerin başarıyla sürdüğünü aktaran Tanrıkulu, "Uzman personelimiz tarafından kursiyerlerimize ilk yardımın önemi ve doğru ilk yardım teknikleri anlatıldı. Kursiyerlere verdiğimiz teorik bilgiler uygulamalarla da desteklendi. Hiç kuşkusuz ki meydana gelebilecek olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardım, bilinçli yani eğitim almış kimseler tarafından yapılması kazazedelerin hayatlarını kurtarır, sakat kalmalarının da önüne geçer." ifadelerini kullandı.
Tanrıkulu, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de 571 kişiye acil poliklinik hizmeti verildiğini de kaydetti.