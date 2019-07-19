Edirne'den kısa kısa

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnafı ziyaret etti.

19.07.2019 15:42 Edirne
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnafı ziyaret etti.
Helvacıoğlu, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki pazarı ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.
Semt pazarının TMO'nun kapalı alanında kurulacağını aktaran Helvacıoğlu, "Her zaman esnafımızın yanındayız. Esnafımız da vatandaşımız da semt pazarının kapalı alanda kurulması girişimlerimizden memnun." diye konuştu.

Helvacıoğlu'ndan hemşehri ziyareti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bursa'daki Keşanlılar Derneği'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Keşanlılar Derneği ilk kez Keşan Belediye Başkanı ağırladıklarını ve bundan onur duyduklarını belirtti.
Helvacıoğlu, Keşan dışındaki Keşanlılarla sık sık bir araya geleceklerini belirterek, dernek başkanına 22 numaralı Keşanspor forması hediye etti.
Helvacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih ve Bursa Edirneliler Derneği'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA
Mustafa Helvacıoğlu, Bursa, Keşan, Güncel

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