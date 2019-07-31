Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne
Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü
Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gaytancıoğlu'na teşekkür etti.
Gaytancıoğlu da Becan'a görevinde başarı diledi.
Gaytancıoğlu'na ziyarette CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Muammer Çetiner de eşlik etti.
Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri
Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Hacıdanişment, Vaysal ve Kalkansöğüt köylerini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köylerde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy sakinleriyle sohbet eden İmrak, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam İmrak, ziyaret kapsamında köylerde yaşayan şehit aileleriyle de buluştu.
Kaymakam Açıkgöz, muhtarlarla bir araya geldi
Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda köy hanelerinin su borçlarıyla ilgili konular görüşüldü.
Toplantıda alınan kararla su borcu ödenmesinde son tarih 2 Ağustos olarak belirlendi.