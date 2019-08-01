Edirne'den kısa kısa

Hizmet-İş Sendikası Edirne
İl Başkanı Emre Promet, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın 310 bin 711 üyesiyle Türkiye
'de en çok üyeye sahip sendika olduğunu bildirdi.
Promet, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne ve ilçelerindeki kamu kurumlarındaki örgütlenmelerde de ilk sırada olduklarını belirtti.
Sendikal çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Promet, "Zirveye ulaşmak zordur. Ama asıl önemli olan sürekli zirvede kalabilmektir. Hak-İş Konfederasyonumuza bağlı olan Hizmet-İş Sendikamız hem kendi iş kolunda hem de tüm iş kolları içinde tartışmasız Türkiye'nin en büyük sendikası unvanımızı korumaya devam ediyoruz. 2019 yılı temmuz ayı istatistiklerine göre Türkiye'nin tüm sendikaları arasında ilk sırada olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama asıl önemli olan sürekli zirvede kalabilmektir. Başarımızı ve zirvede olmamızı emekçi ve dayanışma içinde çalışan işçilerimizden alıyor ve almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tetova heyetinden Trakya Üniversitesi'ne ziyaret
Tetova Devlet Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan heyet Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ikili anlaşma ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde Edirne'ye gelen heyet üniversite çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan coğrafyasıyla yakın ilişkiler kurduklarını belirtti.
Uluslararası üniversite olma hedefi doğrultusunda sistemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Balkan coğrafyasının bütününe ulaşmaya, tüm soydaş ve akraba topluluklarımıza dokunacak çalışmalara devam ediyoruz. Çünkü sizler, bizlerden ayrı değilsiniz. 100 yıl önce aynı milletin evlatlarıydık, aynı bayrağın altındaydık.Tarih belki bizi bir nebze ayırdı ama gönüllerimiz halen bir. Çanakkale'de ve birçok savaşta omuz omuza çarpışarak kan kardeşi de olduk. Tüm bu nedenlerle bizler, birbirine kenetlenmiş iki milletiz. Tüm kardeşlerimize kapımız her zaman sonuna kadar açık. Balkancoğrafyasına gönülden sevgimiz ve bağlılığımız var. Trakya Üniversitesi, başta Edirne'nin ve bölgenin olmak üzere Balkanlar'ın önemli bir eğitim ve sağlık üssü konumunda."
Misafir heyet üyeleri de Tabakoğlu'na ve üniversite çalışanlarına teşekkür etti.