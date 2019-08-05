Edirne'den kısa kısa

Edirne
PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe, Kurban Bayramı dolayısıyla posta ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulanacağını bildirdi.
Uğurtepe, yaptığı yazılı açıklamada, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosuna 5-9 Ağustos arasında yüzde 25 indirim yapacağını belirtti.
Özel günlerde düzenlediği kampanyalarla müşterilerine ayrıcalıklar sunduklarını aktaran Uğurtepe, uluslararası standartlara uygun çağdaş ve modern hizmet verdiklerini belirtti.
Uğurtepe, tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yaygınlaştırılmasını için de kampanya düzenlediklerini, bu kapsamda tasarlanan çeşitli görsellerden basılan tebrik kartlarının PTT hizmet noktalarından müşterilere ücretsiz verildiğini kaydetti.
Kaymakam Açıkgöz'ün ziyaretleri
Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, hane ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Açıkgöz, ilçeye bağlı Tatarlar köyünü ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret eden Açıkgöz, iste ve talepleri dinledi.
Açıkgöz, ziyaretinde Kıbrıs Gazisi Hasan Ünal'ı da ziyaret etti.
Edirne, Bosna Hersek'de tanıtıldı
Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Bosna Hersek'in Puracic kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Folklor Festivali'ne katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, topluluğun oyuncu ve eğitmenlerinden oluşan 40 kişilik heyet Bosna Hersek'de Edirne'yi temsil etti.
Festivalde topluluğun Edirne, Zeybek ve Roman dans gösterileri beğeni toplarken, katılımcılara Edirne tava ciğeri de ikram edildi.
Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ne katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde 72'si başpehlivan olmak üzere bin pehlivan mücadele etti.
Güreşleri izleyen Gürkan, Edirne Belediyesi'nin güreşçisi Doğuş Pınarbaşı tozkoparan boyda elde üçüncülükten dolayı tebrik etti.