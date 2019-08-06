Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne
Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, görevini bıraktığını bildirdi.
Muştu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Edirne Teşkilatı'nda farklı görevlerde yer aldığını belirtti.
Siyasi yaşamı boyunca birçok seçimde görev aldığını ve partisinin başarısı için çalıştığını aktaran Muştu, "Görev yaptığım kademelerde elde ettiğimiz başarıda büyük pay hiç kuşkusuz başta genel başkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ekibimde yer alan arkadaşlarımındır." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin başarısı için mücadele etmeye devam edeceğini belirten Muştu, şöyle devam etti:
"Yeni görevlerde yine ayni inanç azim ve kararlılıkla davamıza gönül veren ekiplerle birlikte ülkemize katkı sunup hizmet etmeye var gücümüzle devam edeceğiz.Ülkeme, milletime, şehrime hizmet etmek için illa bir görevde olmak gerekmiyor. şehrimiz için elimi taşın altına koymaktan ve sorumluluktan kaçmayacağımı beni tanıyan herkes bilir.Bazen yeni bir başlangıç ve yeni görevler için mola vermek gerekiyor. Biliyorum ki, bu mola uzun olmayacak."
"Kurban Bayramı ekonomiye katkı yapıyor"
Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, Kurban Bayramı'nın ülke ekonomisinde hareketlilik oluşturduğunu bildirdi.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni etti.
Kurban Bayramı'nın önemine vurgu yapan Kaya, "Kurban, ibadet maksatlı olduğu gibi toplumda ekonomik anlamda bir canlılığın oluşmasını da sağlar. Örneğin, besiciliği teşvik eder, pazarlara hareketlilik getirir. Mesela, bu yıl uzmanlar Kurban Bayramı'nın ülke ekonomisine yaklaşık 10 milyar lira katkısı olacağını söylüyor. İşte böyle, Rabbimizin her emrinde bizim için sayısız güzellik ve faydalar var. Bu ibadette ayrıca paylaşmak var, kaynaşmak var, yardımlaşmak var, hak var, adalet var." ifadelerini kullandı.