Edirne'den kısa kısa

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Barış Gündoğdu ve beraberindeki heyet, yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek kitap hediye etti.Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Gündoğdu, Kurban Bayramı öncesi çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in talimatıyla çocuklara Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig" kitabını dağıttıklarını belirten Gündoğdu, "Kutadgu Bilig"in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950. yıl dönümü UNESCO tarafından anma yıl dönümleri arasına alınmıştır. UNESCO'nun aldığı bu karar, Türk düşünce dünyasının temel kaynaklarından biri olan "Kutadgu Bilig"in edebi ve tarihi bir eser olarak kıymetini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Ancak "Kutadgu Bilig"in ehemmiyeti bizim için UNECO'nun bu kararının çok ötesindedir." ifadelerini kullandı."Kayıtlar için son tarih 30 Eylül"Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Veri Sicil Kayıt Sistemi'ne kayıtlar için son tarihin 30 Eylül olduğunu bildirdi.Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, 50 Kişiden fazla çalışanı ve 25 milyon liradan fazla cirosu bulunan her şirketin sisteme kayıt olması gerektiğini belirtti."6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlediğini aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:"Kanunda belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanunda ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir.Veri Sorumluları'nın KVKK'nın 12. maddesinde yer alan işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kurula bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca ilkelere uyum sağlama, işleme şartlarına uyum sağlama, aydınlatma yükümlülüğü, silme, yok etme, anonimleştirme, veri sorumluları siciline kaydolma, aktarım yasağı yurtdışına aktarım yasağı, ilgilinin başvurusuna yanıt verme, teknik ve idari tedbirler alma, denetim yapma yükümlülükleri de mevcuttur."