Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi ile Tetova Devlet Üniversitesi arasındaki ikili iş birliği kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 15 gün boyunca eğitim alan Tetovalı öğrenciler, sertifikalarını Rektörlük Binasında düzenlenen törenle, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu'ndan aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük toplantı salonunda tören düzenlendi.

Rektör Vekili Osman Nuri Hatipoğlu törende yaptığı konuşmada, Balkan ülkelerinden gelen öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini belirtti.

Balkan üniversiteleri ile bu güçlü ilişkileri sağlama konusunda Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun büyük bir özverisi söz konusu olduğunu ifade Hatipoğlu, "Gerçekten Balkanlar deyince bizim için akan sular durur. Biz tüm Balkan ülkelerindeki soydaşlarımızı kendimizden ayrı görmüyoruz. Tetovalı öğrencilerin üniversitemize gelmesi ve buradaki süreçlerin hazırlanmasında Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz'ın büyük emekleri var. Öğrencilerimizi önümüzdeki yıllarda klinik eğitimleri için de ağırlamak isteriz." dedi.

Tetova Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri programda üçüncü yıla girdiklerini ifade eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de "Sizleri aramızda görmekten çok memnunuz. Buraya gelip hem üniversitemizi görüyorsunuz hem de yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Sizleri klinik döneminde de Edirne'ye, üniversitemize bekliyoruz. Asistanlık döneminde Erasmus, Mevlana programlarıyla da aramızda görmek isteriz. Sizinle çok mutluyuz, sizlerin de mutlu gitmesi en büyük hedeflerimizden biri." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, misafir öğrenciler için verimli bir eğitim sürecinin geçtiğini vurgulayarak yeni dönemde gelecek öğrencileri büyük bir heyecanla beklediklerini iletti.

Misafir öğrenciler, böyle bir imkanın sunulmasından dolayı Trakya Üniversitesi'ne ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür etti. Tören, Tetovalı öğrencilerin sertifikalarını almaları ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

-Trakya Müzik Festivali sona erdi

Enez'de 11 - 13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali sona erdi.

Düzenleme komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, EDN Ajans ve Aziz Gül Organizasyon iştiraki "Trakya Organizasyon" tarafından düzenlenen "Trakya Müzik Festivali", bu yıl Edirne'nin Erikli ilçesinden sonra 11-13 Ağustos tarihleri arasında ilk kez Enez'de de düzenlendi.

Sevilen müzik grupları ve ünlü şarkıcıların sahne aldığı festival, müzikseverlere çifte bayram heyecanı yaşattı.

Şebnem Ferah, Mehmet Erdem, Yeni Türkü, Norm Ender, Hayko Cepkin, Moğollar, Ufuk Beydemir, Melike Şahin, Haluk Levent, Cem Adrian, Melek Mosso ve Taladro gibi isimler Enez Sahili'nde konser verdi.

Festival sonrası festival ve kamp alanında çevre temizliği yapıldı.

Kaynak: AA