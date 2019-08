Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne heyeti Ankara 'da ziyaretlerde bulundu.Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için Ankara'da bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve AK Partili belediye başkanları AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ziyaret etti.Bu arada İl Başkanı Akmeşe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i de makamında ziyaret etti. Bakanlığın Edirne'de devam eden ve planlanan yatırımları görüşüldü.-Tuğgeneral Erdin'den veda ziyaretleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kuvvet komutanlıklarında atamalar gerçekleştirildi.Atamalar kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Gelibolu'daki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandı.Veda ziyaretlerine başlayan Tuğgeneral Erdin, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.Bu arada 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak atandı.-Zincirleme trafik kazasıKıyık Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sabri Öçal idaresindeki 22 BE 784 plakalı otomobille Ahmet Akancay sürücülüğündeki 22 AK 186 plakalı otomobil çarpıştı. Rüknettin Bam kontrolündeki 22 M 0082 plakalı minibüste 22 BE 784 plakalı araca çarptı.Kazada yaralanan 22 BE 784 plakalı otomobilin sürücüsü Öçal, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.