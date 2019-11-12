Haberler » Güncel » Edirne'den kısa kısa - Haber

Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Kadıdondurma köyünü ziyaret ederek, badem, ceviz ve lavanta yetiştirme projesiyle ilgili alanda incelemede bulundu.

12.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:24Edirne'den kısa kısa
Kaymakamı Ekrem Güngör, Kadıdondurma köyünü ziyaret ederek, badem, ceviz ve lavanta yetiştirme projesiyle ilgili alanda incelemede bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, lavanta, badem ve ceviz yetiştirilecek 160 dönümlük alanı gezerek, köy muhtarı Müjdat 'dan bilgi aldı.
Güngör, badem fidanları dikiminin yapıldığını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı köy halkına teşekkür etti.
Köy sakinleriyle de bir araya gelen Güngör, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Belediye Başkanı Becan'a ziyaret
GAZDAŞ İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede devam eden doğal gaz projesiyle ilgili çalışmalar konuşuldu.
Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçenin doğal gaza kavuşması için yapılan çalışmalarda verdiği destekten dolayı Pekdemir'e teşekkür etti.
Pekdemir de Becan'a çalışmalarında başarı diledi.

Edirne, Uludağ, Meriç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 Hong Kong protestolarında olaylar şiddetleniyor
15:54 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı
15:54 Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
15:54 Kamu-Sen'den bütçede "memur unutulmasın" çağrısı
15:54 Sınırdaki askerlere mektup ve hediye gönderdiler
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
14:54 Orhan Pamuk'un simitçiye "Merhaba poğaçacı" demesi sosyal medyada olay oldu
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:55:11