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Edirne'den kısa kısa

Edirne'de "Ticarette İletişim ve Çevre Bilinci" eğitimi gerçekleştirilecek.

25.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:32Edirne'den kısa kısa
'de "Ticarette İletişim ve Çevre Bilinci" eğitimi gerçekleştirilecek.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ETSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ETSO ile Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, hızla artan rekabet ortamında mal ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelere destek olmak amacıyla "Ticarette İletişim ve Çevre Bilinci" eğitimi düzenlenecek.
Müşteriler arasındaki farklılıkları anlamak ve bu farklılıklara göre stratejiler geliştirmek amacıyla, yarın 18: 30 - 20: 30 saatleri arasında düzenlenecek eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
TGD'den kınama
Trakya Gazeteciler Derneği (TGD), Keşan ilçesinde yerel gazete bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
TGD'den yapılan yazılı açıklamada, Volkan Gazetesi'ne yapılan saldırının, tüm basına yapılmış bir saldırı olarak görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, " Bu saldırıyı yaşatanları şiddetle kınıyoruz. Bu tür provokasyonlar bizleri daha çok yakınlaştırmaktadır. Birliğimizi asla araya nifak sokarak, silahla, bıçakla saldırarak korkutacaklarını sananlar herhalde yanıldıklarını farkında değiller. Tek dileğimiz bu tür eylemlerin bir daha yaşanmamasıdır." denildi.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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