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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nu (UDEF) ziyaret etti.

29.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:42Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nu (UDEF) ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 6-8 Aralık 2019'da Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek, "5.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu" hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Tabakoğlu ayrıca ziyarette UDEF ve uluslararası öğrenci çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretin sonunda Tabakoğlu, UDEF Başkan Yardımcısı Dr. Osman Akgül'e hediye takdim etti.
"3. Ulaşım Günleri Çalıştayı"
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erdal Uygun, Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ulaştırma Mühendisliği Bölümü ve Ulaştırma Kulübü işbirliğinde düzenlenen "3. Ulaşım Günleri Çalıştayı"na katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uygun çalıştayda "Toplu Taşımada Edirne Modeli" konulu bir sunum yaparak Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ve yapılan çalışmaları anlattı.
Edirne Belediyesinin hizmete sunduğu "Toplu taşımada Edirne" modelini anlatan Uygun, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Toplantıya, ETUS Başkanı Hakan Giyik de katıldı.
"Devlet Dini" konferansı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Felsefe ve Bilim Topluluğu tarafından "Devlet Dini" konferansı düzenlendi.
TÜ Merkez Kütüphanesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Özbek, dinin toplumsal alanda birlik ve dayanışma sağlayan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Özbek, konferansta katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Konferansa, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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