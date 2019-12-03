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Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde açılan "İzzeti İkram Pazarı" ilgi görüyor.

03.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:58Edirne'den kısa kısa
ilçesinde açılan "İzzeti İkram Pazarı" ilgi görüyor.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Artı Çarşı'da alışveriş günlerinin devam ettiğini söyledi.
İzzeti İkram Pazarı'nda, doğal, el emeği ürünlerin vatandaşlara sunulduğunu belirten Helvacıoğlu, "Yoğun ilgi gören İzzeti İkram Pazarımız bölgemize hizmet vermeye devam edecek." dedi.
Keşan'da kent müzesi çalışmaları
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede kent müzesi kurulacağını bildirdi.
Gazisi İbrahim Dalgıç (89), Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Dalgıç, ilçede kurulması planlanan kent müzesine köstekli saatini bağışladı.
Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, Dalgıç'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Köstekli saat gazimize Kore'den hediye gelmiş. Bu köstekli saat ile müzemize ilk hediyemizi almış olduk." ifadelerini kullandı.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Kore, Güncel

Kaynak: AA

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