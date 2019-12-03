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Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kanalizasyon ve yağmur suyu projesinin 9 Aralık'ta düzenlenecek törenle başlayacağını bildirdi.

03.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:24Edirne'den kısa kısa
Belediye Başkanı Recep Gürkan, kanalizasyon ve yağmur suyu projesinin 9 'ta düzenlenecek törenle başlayacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Edirne'nin modern bir altyapıya kavuşması için projeler yaptıklarını belirtti.
Düzenlenecek törene Edirnelileri davet eden Gürkan, "Çalışmalarımız bölge bölge ilerleyecek. 10 gün önceden çalışmanın yapılacağı bölgede yaşayan vatandaşlarımıza mesaj ve anonslarla bilgilendireceğiz. Altyapı ile ilgili bütün kurumlarla önceden görüşülüp güzergahlar ile ilgili planlamalar yapıldı. Altyapı çalışmaları sırasında Edirne halkının sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. 3 yıl sonra altyapı sorunu olmayan dana modern, daha çağdaş bir kentte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
"Trakya'da Ecza Dolabı Olmayan Köy Okulu Kalmasın" projesi
Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından başlatılan "Trakya'da Ecza Dolabı Olmayan Köy Okulu Kalmasın" projesi kapsamında Necatiye Şehit Engin Şahin İlkokulu'na eczane dolabı hediye edildi.
Topluluktan yapılan açıklamaya göre, okulu ziyaret eden eczacılık bölümü öğrencileri, minik öğrencilere ilk yardım ve hijyen konularında bilgiler verdi.
Proje kapsamında eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Recep Gürkan, Aralık, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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