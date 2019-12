Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) yöneticileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, Antalya'da düzenlenen "Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, üniversitelerde sporun geleceği konuşuldu.İşçimen ve Sağıroğlu, toplantıda, TÜ'de sporu geliştirecek ve öğrenim hayatına devam eden sporcuları daha da üst seviyeye çıkaracak fikirler ürettiklerini ifade etti.Ülkü Ocakları'ndan ziyaret Edirne Ülkü Ocakları yönetimi, Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Salih Zileli ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.Dernek üyeleriyle sohbet eden Zileli, engelli bireylerin toplumun her alanında, tüm sosyal platformlarda olması gerektiğini belirterek, Ülkü Ocakları'nın onların her zaman yanında olduğunu ifade etti.TÜ, lise öğrencilerine tanıtıldıTrakya Üniversitesi (TÜ), Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen "Üniversite Tanıtım Fuarı"na katıldı.TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen ve 20 üniversitenin stant açarak tanıtıldığı fuarda, TÜ de fuarı ziyaret eden lise öğrencilerine anlatıldı.Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde fuara katılan yaklaşık 3 bin lise öğrencisine, okulun konferans salonunda 6 farklı oturumda, meslek ve bölüm tanıtımı yapıldı.TÜ standını ziyaret edenlere, üniversitenin akademik birimleri, öğrencilere sunulan imkanlar, kulüp faaliyetleri ve yurt dışı öğrenci hareketliliği hakkında bilgi verildi.