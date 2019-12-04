Haberler » Güncel » Edirne'den kısa kısa - Haber

Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) yöneticileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

04.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:24Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesi (TÜ) yöneticileri, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.
TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, Antalya'da düzenlenen "Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, üniversitelerde sporun geleceği konuşuldu.
İşçimen ve Sağıroğlu, toplantıda, TÜ'de sporu geliştirecek ve öğrenim hayatına devam eden sporcuları daha da üst seviyeye çıkaracak fikirler ürettiklerini ifade etti.
Ülkü Ocakları'ndan ziyaret
Ülkü Ocakları yönetimi, Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Salih Zileli ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
Dernek üyeleriyle sohbet eden Zileli, engelli bireylerin toplumun her alanında, tüm sosyal platformlarda olması gerektiğini belirterek, Ülkü Ocakları'nın onların her zaman yanında olduğunu ifade etti.
TÜ, lise öğrencilerine tanıtıldı
Trakya Üniversitesi (TÜ), Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen "Üniversite Tanıtım Fuarı"na katıldı.
TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen ve 20 üniversitenin stant açarak tanıtıldığı fuarda, TÜ de fuarı ziyaret eden lise öğrencilerine anlatıldı.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde fuara katılan yaklaşık 3 bin lise öğrencisine, okulun konferans salonunda 6 farklı oturumda, meslek ve bölüm tanıtımı yapıldı.
TÜ standını ziyaret edenlere, üniversitenin akademik birimleri, öğrencilere sunulan imkanlar, kulüp faaliyetleri ve yurt dışı öğrenci hareketliliği hakkında bilgi verildi.

Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44 Zonguldak-ukrayna büyükelçisi sybiha lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir - Haber
13:44 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok - Haber
13:44 Mersin'de "Engelsiz Park" açıldı - Haber
13:44 Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi - Haber
13:44 Irak'ta eski Başbakan Maliki'nin koalisyonu Erbil-Bağdat anlaşmasına karşı - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:52:55