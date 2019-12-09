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Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde, "Kazasız Kul Olmaz" tiyatro oyunu sahnelendi.

09.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:44Edirne'den kısa kısa
ilçesinde, "Kazasız Kul Olmaz" tiyatro oyunu sahnelendi.
Keşan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, trafik kurallarına ve kazalara dikkat çekildi.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, trafik kazalarına yönelik farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Trafik kurallarına her zaman uyalım, uymayanları uyaralım ve emniyet kemerimiz her zaman hayata bağlı olsun." diye konuştu.
Balık pazarı esnafına ziyaret
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, balık pazarı esnafını ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.
Esnafın her zaman yanında olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Esnafımızın sorunlarını dinleyerek, birim amirlerimiz ile çözüm yollarını konuştuk. Yerinde incelemelerde bulunduk. Bölgedeki koku sorunu başta olmak üzere, kalıcı çözüm yollarını hayata geçireceğiz. Balık pazarımız Keşan'a yakışan bir alan olacak." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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