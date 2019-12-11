Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Türklüğe İhtida: Osmanlı Döneminde Balkanlarda İslamlaşma ve Kimlik" konferansı düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından, Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu konuşmacı olarak katıldı.

Osmanlı hakimiyetinin en önemli özelliklerinden birisinin yerel halk arasında meydana gelen İslamlaşma olduğunu belirten Koyuncu, "Her ne kadar Osmanlı öncesinde Rumeli'ye geçen Müslüman Türk grupların varlığı bilinmekle birlikte, Balkanlar'da İslam'ın bir din olarak tanınması Osmanlı fetihlerinin ve hakimiyetinin yarattığı bir sonuçtur. Bu anlamda İslam Balkanlar'a bir Türk inancı olarak girmiştir." dedi.

Konferansın sonunda Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bülent Akyay, Koyuncu'ya plaket takdim etti.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'na doğru

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, haftanın, ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla kutlandığını belirtti.

Yerli malına önem veren bir ülkenin, üretim ve istihdama yönelik yatırımlar yapması gerektiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Şunu iyi bilelim ki, devletler de tıpkı insanlar gibi gelir gider dengesine göre varlıklarını sürdürebilirler. Bu dengenin sağlanması, uzun vadeli planlar yaparak yatırımları buna göre değerlendirmektir. Bir devlet bunu düzenli bir şekilde uygularsa kalkınmasını sürdürür ve diğer devletlere bağımlı kalmaktan kurtulur. Ülke olarak bizim sahip olduğumuz imkanlar ithali değil, ihraç etmemizi gerektirir."

Kaynak: AA