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Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in, Tekirdağ'da gerçekleşen TRAKYAKA Yönetim Kurulu'nun aralık ayı olağan toplantısına katıldığı bildirildi.

13.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:14Edirne'den kısa kısa
Valisi Ekrem Canalp'in, Tekirdağ'da gerçekleşen TRAKYAKA Yönetim Kurulu'nun aralık ayı olağan toplantısına katıldığı bildirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Canalp, toplantı öncesinde TRAKYAKA merkezini ziyaret ederek, projelere ilişkin bilgi aldı.
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlık ettiği toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Trakya Birlik, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin, Ankara'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldığı bildirildi.
Trakya Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda siyasetçi Trakya Birlik standını ziyaret etti.
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, kendilerini ziyarete gelenlere ürünleri tanıttıklarını belirterek, "Sektör paydaşlarımız ve çiftçilerimizin de ilgi gösterdiği fuarın, ülkemizde kooperatifçiliğin gelişimi adına katkı sağlayacağını ümit ediyor, ülkemize, camiamıza ve ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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