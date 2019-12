Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" paneli düzenlendi.TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜKSAM) tarafından organize edilen panel, Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda gerçekleşti.Moderatörlüğünü, TÜKSAM Müdürü Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü'nün yaptığı panelde konuşan avukat Özge Hazır, Birleşmiş Milletler'in sunduğu verilere göre dünyada her gün 137 kadının şiddete kurban gittiğini belirtti.Birçok kadının, yaralama ve cinsel saldırıya maruz kaldığını ve tespit edilmesi son derece zor psikolojik şiddet vakaları olduğunu ifade eden Hazır, "Biz şiddet deyince hep fiziksel şiddeti anlıyoruz ama aslında bazen kelimeler daha çok can acıtıyor. Kadınları çaresiz hissettiren her türlü davranış birer psikolojik şiddettir." dedi.Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar da şiddet gören kadının dezavantajlarının fazlalaştığını, günlük yaşamlarında aktivite ve rollerini yeterli, sağlıklı ve memnun edici şekilde yerine getiremediklerini ifade etti.Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Öğrenciler Mevlana'yı andı Edirne 'de "Lale ile Gülün Dansı" adlı program düzenlendi.Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu tarafından, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Lale ile Gülün Dansı" adlı program düzenlendi.Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında düzenlenen programda öğrenciler sema gösterisi sundu.Programa katılan Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı yaptığı konuşmada öğrencilere teşekkür etti.Öğrenciler sokak hayvanları konusunda bilgilendirildiEdirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hayvan sahiplenmeyi düşünen öğrencileri bilgilendirdi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Lisesi ve Plevne İlkokulu öğrencileri "Pergel'in Edirne'de kardeşi var" isimli proje kapsamında, Tanrıkulu ve Edirne Belediyesi Veteriner Hekimi Müslüm Karadağ'ı okullarına davet etti.Öğrenciler, Tanrıkulu ve Karadağ'a, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ve sokakta yaşayan hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.Sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağının Trakya'nın en iyi barınağı olduğunu söyledi.Barınakta, hayvanların bakım ve tedavisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Tanrıkulu, "Can dostlarımızı sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı oluyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlarımızı da düzenli aralıklarla besleyerek, onların daha iyi koşullarda yaşamaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.