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Edirne'den kısa kısa

Büro-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim Bingöl, "Çalışanların hakları için mücadele edeceğiz.

18.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:32Edirne'den kısa kısa
Büro-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Fehim , "Çalışanların hakları için mücadele edeceğiz." dedi.
Bingöl, Büro-Memur-Sen Şubesi'nce düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, bu dönemki toplu sözleşmede yeni haklar elde edemediklerini söyledi.
Çalışanın anlının terinin verilmesi gerektiğini belirten Bingöl, "Gördüğümüz enflasyon ve zam oranlarıyla bize teklif edilenin çalışanlara uygun olmadığını, çalışanların alın terinin karşılığının verilmediği görüldüğü için masada uzlaşma olmadı. Çalışanların hakları için mücadele edeceğiz. Hakların verilmesi ile ilgili sonuna kadar mücadele edeceğiz. Masada alamadığımızı her yerde dile getireceğiz. Aldıklarımız cüzdana yansımıyor." ifadelerini kullandı.
Büro-Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Mehmet Sait Ercan da Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük emek örgütü olduğunu dile getirdi.
İnsanı ve insan onurunu korumayı görev sorumlulukları arasında gördüklerini belirten Ercan, çalışanların haklarının kutsal alın teri karşılığıyla verilebileceğini kaydetti.
Toplantıya, sendika üyesi Edirne Gençlik ve İl Müdürlüğü çalışanları katıldı.
Sözleşmeli öğretmenler
Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklamada bulundu.
Dalgıç, yaptığı yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.
Sözleşmeli öğretmenlerin ailelerinden uzakta yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Dalgıç, şunları kaydetti:
"Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine 'dur' diyoruz. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir.
Eğitim-Bir-Sen olarak diyoruz ki, Türkiye'nin gücü ve tarihi birikimi sahip olduğu inanç ve medeniyeti insan, insan onuru, aile ve emek konusundaki güçlü hassasiyeti, güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi aile kurumunu muhafaza etmeyi zorunlu ve mümkün kılmaktadır. Yetkililerden, sözleşmeli öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek, onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin hakkı vererek mahzun yüzleri güldürmelerini istiyor ve bekliyoruz."

Memur Sen, Bingöl, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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