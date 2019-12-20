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Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Belediyesi ile Bulgaristan'ın Sungurlar Belediyesi işbirliğinde yürütülen Avrupa Birliği (AB) projesinin toplantısı yapıldı.

20.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:24 Edirne'den kısa kısa
Belediyesi ile 'ın Belediyesi işbirliğinde yürütülen Avrupa Birliği (AB) projesinin toplantısı yapıldı.
Süloğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında hazırlanan "Doğayı Birlikte Korumak" isimli projenin toplantısı Bulgaristan'ın Burgaz ilinin Sungurlar Belediyesinde gerçekleşti.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, toplantıda yaptığı konuşmada, Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında imzalanan projenin iki ülkenin dostluk ve kardeşliğine büyük katkı sunacağını söyledi.
Projeye, AB'den 383 bin avroluk hibe verildiğini belirten Ormankıran, bu hibeyle her iki belediyenin proje kapsamında araç ve ekipman alımı yapacağını ifade etti.
Toplantıya Sungurlar Belediye Başkanı Georgi Kenov ile beraberindeki proje yöneticileri de katıldı.
Yabancı öğrenciler yemeklerini tanıttı
Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, kaldıkları öğrenci yurdunda milli yemeklerini tanıttı.
Edirne Gençlik ve İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda kalan Gambiya, Güney Sudan ve Kongo Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler düzenlenen etkinlikte milli yemeklerini arkadaşlarına tanıttı.
Hazırlanan yemekler, görevliler tarafından yurtta kalan öğrencilere servis edildi. Yaptıkları sunumla ülkelerini de tanıtan yabancı öğrenciler, yurttaki arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşma fırsatı buldu.
Programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, çok kültürlü ortamın öğrencilere olumlu yansıdığını belirterek, ülkelerini ve yemeklerini tanıtan öğrencilere teşekkür etti.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Sungurlar, Süloğlu, Güncel

Kaynak: AA

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