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Edirne'den kısa kısa

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

20.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:20 Edirne'den kısa kısa
Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tümgeneral Koç'a teşekkür etti.
Koç'a ziyaretinde Edirne Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan'da eşlik etti.
"Birlikte okuyoruz" projesi
Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, "Birlikte okuyoruz" projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, Hacıdanişment ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden İmrak, "Birlikte okuyoruz" projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Havsa'da yağmur suyu tahliye hattı çalışması
Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yağmur suyu tahliye hattı çalışmalarının başladığını bildirdi.
Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların Fatih Mahallesi'nde başladığını ve ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.
Yoğun yağışlar sonrası meydana gelen taşkınların önüne geçileceğini aktaran Balkan, "Bu çalışma ile, Cumhuriyet Mahallemizden gelen yağmur suyunun ilçemiz sanayisine ve Taşıyıcalar Sitesi bölgesine inmesini ve su taşkınlarına sebep olmasını önlemeyi planlıyoruz. Çalışma süresince bu bölgede çift şerit olan ana yolumuz tek şeritten verilecektir." ifadelerini kullandı.

Ekrem Canalp, Jandarma, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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