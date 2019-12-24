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Edirne'den kısa kısa

Edirne Valiliği Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin meclis toplantısı gerçekleşti.

24.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:12 Edirne'den kısa kısa
Valiliği Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin meclis toplantısı gerçekleşti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında kentteki bir tesiste gerçekleşen toplantıda, birlik müdürü Ali Eraslan bu yılın faaliyetleri ve gelecek yılın bütçesi hakkında sunum yaptı.
2020 yılı bütçesinin oy birliği ile onaylandığı toplantıda, su, atık su, atık toplama bedelleri il geneli için alınan taban fiyatlara bağlı kalınarak 2020 yılı artış oranı belirlendi.
Su metreküp fiyatı 2.75 kuruş, atık toplama bedeli hane başına 8 lira, atık su bedeli 15 kuruş olarak oy birliği ile belirlendiği toplantıda, köylerin birlik katılım payları da görüşülerek yüzde 1'den, binde 1'e düşürüldü.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, toplantıda yaptığı konuşmada 2 milyon 100 bin liralık 2020 yılı bütçesinin merkez köylerine hayırlı olmasını diledi.
Kahkaha yogasıyla doğru nefes almayı öğrendiler
Edirne Belediyesi Edirne Akademi tarafından kahkaha yogası etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmasında kahkaha yogası lideri Hülya Bodur, kadınlara doğru nefes alıp verme teknikleri konusunda önerilerde bulundu.
Bodur, yogaya katılan katılanların günlük yaşamın stresinden uzaklaştığını belirterek, "Çocuksu kahkaha egzersizlerini yetişkinler üstünde uyguluyoruz. Bir çocuk günde 400 kez gülerken, bir yetişkin günde ortalama 15 kez gülüyor. Bu sayıları artırmak istiyoruz. Daha çok kahkaha attığınızda, daha iyi nefes almış oluyoruz, beynimize daha fazla oksijen gittiğinden daha yaratıcı düşünüyoruz. Daha fazla endorfin salgılıyoruz, kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kahkaha yogası yapmanın en temel amacı mutlu olmak. Doğru nefes alıp vermek, yani burada yaptığımız şey zihnimizi kandırmak, zihnimizi rahatlatmak ve stresimizi biraz dağıtarak bunu sevince dönüştürmek." ifadelerini kullandı.
Çocuk korosu "Hoşgeldin 2020" konseri verecek
Edirne Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Edirne Belediyesi Çocuk Korosu "Hoşgeldin 2020" konseri verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Edirnelilerin çocukların seslendireceği şarkılar eşliğinde 2019'u uğurlayacağı belirtildi.
Şef Yaşar Özel yönetiminde gerçekleşecek "Hoşgeldin 2020" konserinin Halk Eğtim Merkezinde 28 Aralık'ta 16.00'da gerçekleşeceği kaydedildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Edirne Valiliği, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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