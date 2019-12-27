Haberler » Güncel » Edirne'den kısa kısa - Haber

Edirne'den kısa kısa

Yeşilay Edirne Şube Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde İnönü İlkokulu'nda "Yeşilay sınıfı" oluşturuldu.

27.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:16 Edirne'den kısa kısa
Şube Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu işbirliğinde İnönü İlkokulu'nda "Yeşilay sınıfı" oluşturuldu.
"Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında oluşturulan sınıfta öğrencilere bağımlılıklarla ilgili bilgiler verildi, oyunlar oynandı.
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, çocukları geleceğe sağlıklı bir biçimde hazırlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Trakya Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileriyle bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını aktaran Bilgiç, "İnönü İlkokulunda 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesini uyguladık. Çocuklarımızla yeni bilgiler öğrenirken aynı zamanda oyunlar oynayarak eğlendik. En büyük hediye bir çocuğun kalbine dokunabilmek. Her şey sağlıklı bir nesil için. Destek, duyarlılık ile her zaman yanımızda olan okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Özel çocuklar yılbaşını kutladı
Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenlendi.
İllüzyon gösterisinin sunulduğu etkinlikte, özel çocuklar yeni yıl pastası kesti.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, özel çocuklara özel bir sürpriz yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz öğrencilerimiz ile birlikte çok mutlu bir yıl geçirdik. 2020 yılında da bu mutluluğumuz artarak devam edecek. Edirne Belediyesi olarak engelli dostlarımız ile birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu şehri engeliler için dizayn etmek istiyoruz. Engelsiz bir kent yaratmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Edirnelilerin yeni yılını da şimdiden kutluyorum."

Trakya Üniversitesi, Yeşilay, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Manisa sarıgöl çekirdeksiz sultaniye üzümünde yılın son hasadı yapıldı - Haber
18:51   Bozdağ, beyaza büründü - Haber
18:50   Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Haber
18:50   Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Haber
18:45   ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:58:08