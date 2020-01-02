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Edirne'den kısa kısa

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) "Enerji Sempozyumu" düzenlendi.

02.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:46 Edirne'den kısa kısa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) "Enerji Sempozyumu" düzenlendi.
Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından, Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma birliğe üye 5 üniversiteden toplam 15 akademisyen katıldı.
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, sempozyumda yaptığı konuşmada, TÜB'ün kurulduğu 2012 yılından bu yana çok kıymetli hizmetler ortaya koyduğunu vurguladı.
Enerjinin günümüzün en hayati konularından biri olduğunu ifade eden Özden, "Enerjiyi elde ederken bir taraftan da enerji ile ilgili teknolojilerimizi yenilemeye çalışıyoruz. Daha az enerji harcayarak daha yüksek verimlilik elde etmek istiyoruz. Yeni ve yüksek teknolojileri kullanarak enerji verimliliğini artıran konuların bizlerle paylaşılıyor olması yeni jenerasyonun bu alanda çalışmalara katılıyor olması en önemli noktayı oluşturuyor. Bundan sonraki kuşaklar da yüksek teknolojiyi öğrenerek, geliştirerek bizleri daha yaşanılabilir bir dünyaya götürecek." dedi.
Konuşmanın ardından geçekleştirilen oturumlarda TÜ akademisyenleri beş sunum gerçekleştirerek etkinliğe önemli katkı sağladı.
TÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin'in "İmmünoterapilerde Yan Etki Yönetimi" isimli kitabı yayımlandı.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçin tarafından kaleme alınan, immünoterapilerin diğer tedavilerden farklı olan yan etkileri ve yönetimine dair bilgilerin yer aldığı, onkologlar ile diğer ilgili hekimlere rehber olabilecek kitap, kısa süre önce Türkiye Klinikleri Yayınları arasındaki yerini aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

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