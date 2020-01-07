Haberler » Güncel » Edirne'den kısa kısa - Haber

Edirne'den kısa kısa

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Edirne Çocuk Akademisi" projesi kapsamında Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Öfke Kontrolü" semineri verildi.

07.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:42 Edirne'den kısa kısa
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Edirne Çocuk Akademisi" projesi kapsamında Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Öfke Kontrolü" semineri verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen proje eğitimlerinin sürdüğü belirtildi.
Öğrencilere yönelik düzenlenen "Öfke Kontrolü" seminerinde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seda Donat Bacıoğlu, öğrencilere bilgiler verdi.
Başkan Becan'a ziyaret
Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Önder Kuruşar ve yönetim kurulu üyeleri, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Becan, göreve yeni seçilen Kuruşar ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.
Kuruşar da Becan'a teşekkür etti.
Girişimci kadınlara hijyen eğitimi verildi
Meriç Kaymakamlığının destekleriyle ilçeye bağlı Alibey köydeki kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatifin üyesi kadınlar, hijyen eğitimi aldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yer fıstığı üretimi yapan kadınların kurduğu kooperatifin eğitim çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kooperatif üyesi kadınlar, Meriç Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi" kursu aldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi - Haber
14:22   Bakan Selçuk, Güney Sudanlı Bakan Acuil ile görüştü - Haber
14:21   Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi - Haber
14:21   Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:17   Yerel Yönetimlerde Deneyim Paylaşımı Projesi'nde Kapanış Konferansı yapıldı - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:31:35