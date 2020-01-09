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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinde (TÜ), ödeme yöntemi TROY hakkında konferans düzenlendi.

09.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:36Edirne'den kısa kısa
Trakya Üniversitesinde (TÜ), ödeme yöntemi TROY hakkında konferans düzenlendi.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, TROY temsilcisi Kayhan Akyıldız, dinleyicilere ödeme yöntemi hakkında bilgi verdi.
TROY'un güvenli bir sistem ile çalıştığını belirten Akyıldız, kartın gerekli tüm testleri başarı ile geçtiğini, en az rakipleri kadar güvenli bir ödeme yöntemi olduğunu ifade etti.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konferansta emeği geçenlere teşekkür etti.
Konferansa, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
TÜ'de "Sanal paralar ve Bitcoin" paneli
Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Sanal paralar ve Bitcoin" konulu panel düzenlendi.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlene panelde yaptığı konuşmada, sanal para ve ödeme araçları hakkında bilgiler vererek yaptığı açılış konuşmasında, paranın, sadece madeni ve kağıt paradan ibaret olmadığını belirtti.
Ödeme aracı olarak kabul edilen her şeyin para olarak tanımlanabileceğini ifade eden Uzunoğlu, "Bitcoin gibi sanal paralar da bu anlamda para olarak sayılabilir." dedi.
Uzunoğlu'nun konuşmasının ardından panelistler Ebru Güven ve Dr. Vedat Güven sunum yaptı.
Panele, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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